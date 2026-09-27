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Турлов заявил об отсутствии оснований лишать Колобкова поста вице-президента ФИДЕ

Турлов заявил об отсутствии оснований лишать Колобкова поста вице-президента ФИДЕ
Павел Колобков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Новый президент Международной шахматной федерации Тимур Турлов заявил, что призывы снимать бывшего министра спорта РФ Павла Колобкова с должности вице-президента ФИДЕ не имеют оснований.

"Есть независимая выборная комиссия. Она дважды рассматривала заявку Колобкова и приняла решение, что он может баллотироваться, поскольку выдвигался как независимый кандидат. Мы должны следовать правилам. Если кто‑то обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), мы будем исполнять решение", - приводит слова Турлова "Матч ТВ".

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Накануне на заседании генеральной ассамблеи в Самарканде Турлов был избран главой ФИДЕ, Колобков — вице‑президентом. Позже украинский делегат призвал аннулировать результаты выборов, по итогам которых Колобков стал вице‑президентом ФИДЕ.

Колобков — олимпийский чемпион‑2000 в фехтовании на шпагах, двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпиад, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Он занимал пост министра спорта России с 2016 по 2020 год.

Павел Колобков – чемпион ОИ по фехтованию, пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, неоднократный серебряный и бронзовый призер этих турниров.

В 2016 году он возглавил министерство спорта, в 2020г покинул должность министра в связи со сменой состава правительства.

Павел Колобков Тимур Турлов ФИДЕ шахматы
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