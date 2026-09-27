Российский гимнаст Заика выиграл турнир в Париже

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Илья Заика стал победителем этапа FIG World Challenge Cup по спортивной гимнастике в Париже.

Он выиграл в упражнениях на кольцах с результатом 14,566 балла.

Второе место занял армянин Артур Аватисян (14,533), третье – выступающий за Азербайджан Никита Симонов (14,133).

Накануне Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах: подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Элемент получил имя спортсмена: "Заика".