Поиск

Российский гимнаст Заика выиграл турнир в Париже

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Илья Заика стал победителем этапа FIG World Challenge Cup по спортивной гимнастике в Париже.

Он выиграл в упражнениях на кольцах с результатом 14,566 балла.

Второе место занял армянин Артур Аватисян (14,533), третье – выступающий за Азербайджан Никита Симонов (14,133).

Накануне Заика успешно выполнил новый элемент на кольцах: подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Элемент получил имя спортсмена: "Заика".

спортивная гимнастика Илья Заика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турлов заявил об отсутствии оснований лишать Колобкова поста вице-президента ФИДЕ

Турлов заявил об отсутствии оснований лишать Колобкова поста вице-президента ФИДЕ

Российский фигурист Семененко выиграл турнир в Словакии

Сборная Испании по футболу победила Англию в Лиге наций УЕФА

Сборная Испании по футболу победила Англию в Лиге наций УЕФА

Российский гимнаст Заика стал автором нового именного элемента

Российский гимнаст Заика стал автором нового именного элемента

Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Тимур Турлов возглавил ФИДЕ

Тимур Турлов возглавил ФИДЕ

Сборная Франции победила Турцию в первом матче под руководством Зидана

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора "Локомотива"

Призовой фонд боя Фьюри и Джошуа составит рекордные $200 млн

Призовой фонд боя Фьюри и Джошуа составит рекордные $200 млн