Сборная Германии проиграла Греции в Лиге наций УЕФА

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии со счетом 0:1 уступили Греции в домашнем матче второго тура Лиги наций УЕФА.

Судьба встречи решилась на 74-й минуте, когда точный удар нанес Димитриос Курбелис.

Этот удар был единственным в створ из шести у игроков сборной Греции. При этом Германия, согласно данным УЕФА, пробила по воротам соперника 16 раз, в том числе пять – в створ.

В другом матче группы 2 Лиги А Нидерланды в гостях взяли верх над Сербией – 2:1.

Два гола в составе победителей забил Мекс Мердинк – на 30-й (с пенальти) и 69-й минутах. Автор гола у Сербии – Лука Йович (46).

В группе лидирует Греция (6 очков), далее идут Нидерланды (4), Германия (1), Сербия (0).