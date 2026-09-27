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Сборная Португалии без Роналду обыграла Норвегию в Лиге наций УЕФА

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили национальную команду Норвегии во втором туре Лиги наций УЕФА.

Игра прошла в Осло.

На 17-й минуте Жоау Феликс вывел гостей вперед. На 51-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счет. На 54-й Гонсалу Рамуш провел победный для португальцев гол.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду участия в матче не принимал, оставшись в запасе.

В другом матче четвертой группы Лиги А сборная Дании дома обыграла Уэльс – 2:0.

На 53-й минуте состоялся автогол футболиста команды Уэльса Бена Дэвиса, на 66-й гол забил Густав Исаксен.

Португалия лидирует в группе, набрав 6 очков. Далее идут Норвегия, Дания (по 3), Уэльс (0).

Сборная Португалии – двукратный и действующий победитель Лиги наций УЕФА.

Криштиану Роналду футбол Лига наций УЕФА
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