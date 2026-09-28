Международная конфедерация практической стрельбы допустила россиян до турниров

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщили министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Соответствующее решение было принято на генеральной ассамблее IPSC, которая "большинством голосов разрешила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в соревнованиях IPSC уровней III-V под флагами своих национальных сборных".

Решение вступит в силу 1 января 2027 года.

"У России большой вес в этом спорте, IPSC возглавляет российский спортсмен и международный общественный деятель Виталий Крючин. Хотя IPSC и не признана МОК, но входит в Альянс независимых признанных членов спортивных организаций (AIMS), который помогает спортивным федерациям получить признание и продвинуться к интеграции в олимпийское движение", - написал Дегтярев.

Россия вступила в IPSC в 1998 году. В 2006 году была создана Федерация практической стрельбы России (ФПСР), которая проводит национальные чемпионаты и участвует в международных турнирах.