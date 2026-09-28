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Синхронистка Ромашина войдет в Международный зал славы плавания

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина вошла в список спортсменов, которые войдут в Международный зал славы плавания. Об этом сообщается на сайте Федерации водных видов спорта России.

62-я церемония включения в Зал славы состоится 10 апреля 2027 года в Форт-Лодердейле, штат Флорида (США).

Награды высшего достоинства Ромашина завоевала в синхронном плавании. Сейчас она занимает пост главного тренера сборной России по этому виду спорта.

Помимо олимпийских наград, Ромашина выиграла 21 медаль чемпионатов мира, 13 – чемпионатов Европы.

Светлана Ромашина синхронное плавание
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