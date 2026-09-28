Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира в Китае

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Романа Сафиуллина в полуфинале турнира в Ханчжоу (Китай).

Результат – 7:5, 6:4 в пользу Медведева. В мировом рейтинге он занимает шестое место, Сафиуллин – 84-е.

В финале турнира Медведев сыграет с другим россиянином, Андреем Рублевым. Тот ранее, как сообщалось, в 1/2 финала победил представителя Франции Кирияна Жаке.

Рублев и Медведев встречались на профессиональных турнирах девять раз. Счет по победам – 7-2 в пользу шестой ракетки мира.

Турнир в Ханчжоу проводится с 2024 года. Первым победителем был хорват Марин Чилич, следующим – выступающий за Казахстан Александр Бублик.

Категория турнира – ATP250, матчи проходят на жестком покрытии.