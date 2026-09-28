Сборная Франции победила Бельгию в Лиге наций УЕФА

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 1:0 взяли верх над командой Бельгии во втором туре Лиги наций УЕФА.

Встреча состоялась в Брюсселе.

На 88-й минуте гол забил Майкл Олисе.

Команды представляют группу 1 элитной лиги А.

В другом матче группы национальная команда Италии со счетом 4:1 на выезде победила Турцию.

В составе сборной Италии голы забили Алессандро Бастони (9), Давиде Фраттези (22), Микаэль Кайоде (27), Франческо Эспозито (50).

Автор гола в составе сборной Турции Барыш Йылмаз (47).

Франция лидирует в группе, набрав 6 очков. Далее идут Бельгия, Италия (по 3), Турция (0).

Действующий победитель турнира – Португалия.