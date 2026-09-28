Сборная Франции победила Бельгию в Лиге наций УЕФА
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 1:0 взяли верх над командой Бельгии во втором туре Лиги наций УЕФА.
Встреча состоялась в Брюсселе.
На 88-й минуте гол забил Майкл Олисе.
Команды представляют группу 1 элитной лиги А.
В другом матче группы национальная команда Италии со счетом 4:1 на выезде победила Турцию.
В составе сборной Италии голы забили Алессандро Бастони (9), Давиде Фраттези (22), Микаэль Кайоде (27), Франческо Эспозито (50).
Автор гола в составе сборной Турции Барыш Йылмаз (47).
Франция лидирует в группе, набрав 6 очков. Далее идут Бельгия, Италия (по 3), Турция (0).
Действующий победитель турнира – Португалия.