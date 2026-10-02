"Сибирь" расторгла контракт с обладателем Кубка Стэнли Кузнецовым

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Нападающий Евгений Кузнецов покинул новосибирский хоккейный клуб "Сибирь", сообщает "Матч ТВ".

Соглашение с 34-летним форвардом расторгнуто без выплаты компенсации.

Спортсмен перешел в "Сибирь" летом этого года.

Евгений Кузнецов является чемпионом мира среди молодежных команд (2011), а также двукратным чемпионом мира в составе взрослой сборной (2012, 2014). В 2018 году в составе "Вашингтона" он завоевал Кубок Стэнли.

Кроме "Кэпиталз", в НХЛ россиянин также выступал за "Каролину". Всего за 743 матча в североамериканской лиге на его счету 575 (173+402) очка по системе "гол+пас".

После возвращения в Россию хоккеист защищал цвета СКА, "Металлурга" и "Салавата Юлаева". В 337 играх КХЛ он набрал 236 (99+137) очков.