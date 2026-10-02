"Манчестер Сити" подал апелляцию по делу о финансовых нарушениях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" официально подал апелляцию на решение независимой комиссии Английской премьер-лиги (АПЛ), ранее признавшей клуб виновным в серьезных нарушениях финансовых регламентов.

В заявлении "Манчестер Сити" на сайте клуба подчеркивается, что решение комиссии содержит "явные существенные ошибки в области права, принципов и фактов".

"Клуб невиновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой", - отмечается в тексте обращения, в котором клуб заявляет о наличии доказательств в свою пользу.

"Манчестер Сити" обвиняется более чем в 100 эпизодах нарушения финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Среди них: сокрытие реальных данных о зарплатах, искусственное завышение спонсорских доходов, игнорирование норм финансового фэйр-плей УЕФА и систематическое препятствование расследованию.

Расследование в отношении "Сити" ведется с 2018 года. АПЛ обвиняла клуб в сокрытии достоверной финансовой информации, нарушении правил финансового фейр-плей и отказе от полноценного сотрудничества со следствием.

Клуб намерен соблюдать все правовые процедуры, но воздержится от дальнейших комментариев до полного завершения разбирательств.

В 2008 году "Манчестер Сити" был приобретен компанией Abu Dhabi United Group. После этого клуб стал гегемоном английского клуба, в частности, восемь раз выиграв чемпионат Англии.