Гендиректор ФХР Курбатов не попал в совет Международной федерации хоккея
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов отсутствует в списке представителей, избранных в состав совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), опубликованном на сайте ИИХФ.
Голосование прошло на конгрессе организации в пятницу.
Ранее в совете ИИХФ Россию представлял Павел Буре.
Кандидатуру Курбатова выдвигало правление ФХР.
60-летний Курбатов занимает пост гендиректора ФХР с 2015 года.
Ранее в пятницу на пост главы ИИХФ был избран немец Франц Райндль.