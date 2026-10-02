Гендиректор ФХР Курбатов не попал в совет Международной федерации хоккея

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов отсутствует в списке представителей, избранных в состав совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), опубликованном на сайте ИИХФ.

Голосование прошло на конгрессе организации в пятницу.

Ранее в совете ИИХФ Россию представлял Павел Буре.

Кандидатуру Курбатова выдвигало правление ФХР.

60-летний Курбатов занимает пост гендиректора ФХР с 2015 года.

Ранее в пятницу на пост главы ИИХФ был избран немец Франц Райндль.