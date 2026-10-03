Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одолеть "Каролину" на старте сезона НХЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 5:2 одолел "Каролину" в стартовом своем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла на льду "Каролины".

В одной из голевых атак "Вашингтона" результативной передачей отметился российский хоккеист Александр Овечкин. У "Каролины" голевой пас записал на свой счет Андрей Свечников.

"Каролина" - действующий обладатель Кубка Стэнли. Со старта сезона команда потерпела второе поражение подряд.