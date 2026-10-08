РФС и еще 54 ассоциации УЕФА выступили за смену руководства ФИФА

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - УЕФА и почти все национальные ассоциации, входящие в состав союза, выступили с требованием реформирования ФИФА и смены его руководства. Об этом говорится в заявлении УЕФА на сайте организации.

Среди этих ассоциаций – входящий в состав УЕФА Российский футбольный союз.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана - единственная из членов УЕФА, не присоединившаяся к призыву.

"Национальные ассоциации вновь заявили, что утратили доверие к нынешнему руководству ФИФА. Одной лишь институциональной реформы будет недостаточно. ФИФА также необходимо новое руководство: уважаемый лидер, способный объединять, тесно связанный с футболом, обладающий стратегическим видением и опытом управления, способный пользоваться доверием в разных регионах и безоговорочно приверженный развитию, реформам, добросовестности и независимости", - говорится в заявлении УЕФА.

Действующий президент ФИФА – Джанни Инфантино.

Ранее в июле Инфантино объявил о плане открыть организацию мировых футбольных первенств для частных инвесторов. Это вызвало негодование футбольных федераций - особенно в Европе, Северной Америке и Азии. Критики обвинили Инфантино в том, что он, стремясь больше зарабатывать на проведении турниров, предал интересы футбола и футболистов. Раскритиковали инициативу и некоторые ведущие чиновники ФИФА, заявившие, что не знали о планах своего руководителя. В итоге ФИФА отказалась от идеи привлечения внешних инвестиций.