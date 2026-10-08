Виталий Тарасов указал на уязвимости всех топовых бойцов тяжелого дивизиона UFC

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Основатель менеджерского агентства в ММА Виталий Тарасов отреагировал на анонс боя между российским тяжеловесом Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой в контексте противостояний между Александром Волковым и Ризваном Куниевым и Сирилом Ганом и Джошем Хокитом.

"UFC пять лет не может создать звезду в тяжелом весе. И сейчас пытается сделать это в аварийном темпе. На мой взгляд, по лиге очень сильно ударил уход Франсиса Нганну, а следом на огромную паузу встал Том Аспиналл, который получил две тяжелые травмы за пять боев. Сейчас все тяжеловесы UFC обладают каким-то явным минусом, и лига выбирает из них лучшего. Ган, Павлович и Перейра имеют в недавнем прошлом тяжелые досрочные поражения. Волков не проигрывал досрочно с марта 2022 года, но у него были неоднозначные для фанатов решения. И на этом фоне даже Джош Хокит становится значимой фигурой и претендентом", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Для меня бой Хокита и Гана в спортивном плане не является титульным. Мне кажется, первый настоящий титульный бой в тяжелом весе пройдет, когда UFC выберет одну пару из трех победителей в боях: Ган - Хокит, Волков - Куниев и Павлович - Перейра. Думаю, что из трех победителей отсеется автор самого незрелищного боя, а двое других подерутся за настоящий пояс чемпиона UFC в тяжелом весе", - отметил собеседник агентства.

Ранее решение UFC организовать титульный поединок между французом Сирилом Ганом и американцем Джошем Хокитом раскритиковал Иван Банников, менеджер российского тяжеловеса Александра Волкова. Ожидалось, что соперником Гана будет Волков.

Как сообщалось, британец Том Аспинэлл отказался от пояса UFC в тяжелом весе.