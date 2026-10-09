Футбольный клуб "Балтика" расстался со спортивным директором

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армен Маргарян покинул пост спортивного директора "Балтики", сообщается на сайте калининградского футбольного клуба.

Решение о прекращении сотрудничества приняло по согласию сторон.

"Во время его работы в нашей команде сверкнули несколько игроков, которые впоследствии стали востребованы в ведущих клубах России, перейдя туда за рекордные для клуба суммы. Стоит также отметить, что при нем в "Балтике" появились игроки, получившие дебютный вызов в сборную России, а часть из них находится на карандаше у тренерского штаба национальной команды", - отметили в "Балтике", поблагодарив Маргаряна "за неоценимый вклад в развитие и достижения клуба".

Маргарян возглавил спортивный блок "Балтики" в ноябре 2023 года. При нем команда вышла из Первой лиги в Российскую премьер-лигу, дошла до финала Кубка России. В чемпионате России-2025/26 "Балтика" заняла шестое место – наивысшее за свою историю выступлений в элитном дивизионе отечественного футбола.