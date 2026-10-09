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ЦСКА победил "Динамо" и выиграл 10-й матч подряд в КХЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА со счетом 5:2 победили "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на льду "Динамо".

По два гола в составе ЦСКА забили Прохор Полтапов (7, 24 минуты) и Максим Соркин (35, 51), один – Максим Мамин (36).

Авторы голов в составе "Динамо" - Павел Шэн (29), Ник Мерли (38).

ЦСКА выиграл десятый матч в КХЛ подряд. Теперь в его активе 22 очка, команда возглавляет турнирную таблицу в Западной конференции.

"Динамо" потерпело шестой матч подряд. Подопечные Леонида Тамбиева занимают девятое место, 12 очков.

В пятницу в КХЛ состоялись еще два матча: "Металлург" - "Салават Юлаев" - 7:1, "Сочи" - "Спартак" - 0:2.

Динамо КХЛ ЦСКА хоккей
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