"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в матче чемпионата НХЛ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 3:1 взял верх над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Вашингтоне.

Российские игроки результативными действиями в этом матче не отметились.

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму во втором периоде и был заменен.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голом в ворота "Коламбуса" в гостевом матче. Но победил "Коламбус" - 3:2, судьба встречи решилась в серии буллитов.