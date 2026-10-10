Поиск

"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в матче чемпионата НХЛ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 3:1 взял верх над "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Вашингтоне.

Российские игроки результативными действиями в этом матче не отметились.

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму во втором периоде и был заменен.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голом в ворота "Коламбуса" в гостевом матче. Но победил "Коламбус" - 3:2, судьба встречи решилась в серии буллитов.

Вашингтон Евгений Малкин НХЛ хоккей Игорь Шестеркин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили о решении португальской федерации дисквалифицировать Роналду

ЦСКА победил "Динамо" и выиграл 10-й матч подряд в КХЛ

Российская фигуристка Трусова выиграла турнир в Казахстане

Участие российских гимнастов в ЧМ в Роттердаме оказалось под угрозой из-за виз

Гендиректор "Спартака" назвал бессмысленным Fan ID на матчах Кубка России

Гендиректор "Спартака" назвал бессмысленным Fan ID на матчах Кубка России

Андрей Рублев проиграл 137-й ракетке мира на турнире в Шанхае

РФС и еще 54 ассоциации УЕФА выступили за смену руководства ФИФА

Роналду восхитился вкладом Месси в историю футбола

Московское "Динамо" проиграло пятый матч подряд в КХЛ

Московское "Динамо" проиграло пятый матч подряд в КХЛ

Чемпион мира по футболу Педро завершил карьеру

Чемпион мира по футболу Педро завершил карьеру