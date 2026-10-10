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Даниил Медведев вышел в третий круг Masters в Шанхае

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 4:6, 6:4, 6:3 победил немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира категории Masters в Шанхае.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В мировом рейтинге Медведев занимает пятое место, Штруфф – 59-я ракетка мира

Следующий соперник россиянина определится позднее.

Masters – вторая по статусу в мужском теннисе категория соревнований вслед за турнирами Большого шлема.

Shanghai Masters проводится с 2009 года, и первым его победителем стал россиянин Николай Давыденко. В 2019 году титул завоевал Медведев.

Даниил Медведев теннис
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