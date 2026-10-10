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Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 1000 в Пекине

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева со счетом 6:2, 6:2 победила представительницу Чехии Николу Бартунькову в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает пятое место и является первой ракеткой России. Бартунькова – 34-я ракета мира.

Соперницей россиянки в финале будет победительница пары Чжэн Циньвэнь (Китай, 54) – Элисе Мертинс (Бельгия, 19).

WTA 1000 – вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Действующая победительница China Open – представительница США Аманда Анисимова. В разные годы триумфаторами турнира в женском одиночном разряде становились россиянки: Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009), Мария Шарапова (2014).

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