Российский пловец Корнеев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российский пловец Егор Корнеев выиграл заплыв на 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте.

Он показал время 21,28 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущее достижение - 21,32 - принадлежало Ноэ Понти из Швейцарии.

Второе место на соревнованиях поделили между австралиец Айзек Купер и сингапурец Цен Вэй Теонг (21,96).

Соревнования в Ташкенте продлятся до 10 октября.