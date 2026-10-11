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"Факел" уволил главного тренера после разгрома от "Локомотива"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Олег Василенко покинул пост главного тренера "Факела", сообщается на сайте воронежского футбольного клуба.

Кадровое решение принято по обоюдному согласию.

"Исполнять обязанности главного тренера на выездном матче с "Краснодаром" будет наставник молодёжной команды "Факела" Алексей Ребко", - говорится в сообщении.

Отставке предшествовало разгромное (0:5) поражение от московского "Локомотив" в домашнем матче 10-го тура РПЛ.

53-летний Василенко вошел в историю "Факела", как единственный тренер, дважды выводивший клуб в РПЛ.

Сейчас у "Факела" 3 очка, команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Она – единственная, кто пока не выиграл ни одного матча.

Факел Локомотив РПЛ Олег Василенко
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