Лыжники Коростелев, Непряева и Терентьева зарегистрированы на этап Кубка мира в Норвегии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россияне Сергей Волков, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Наталья Терентьева зарегистрированы для участия во втором этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Об этом сообщает NRK.



Все четыре спортсмена внесены в список зарегистрированных участников в системе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Однако, отмечают организаторы, участие российских лыжников в гонках остается под вопросом: остается дождаться окончательного решения норвежских властей. С 16 ноября правительство Норвегии ввело ограничения на въезд в страну для российских и белорусских спортсменов, включая тех, кто получил нейтральный статус от FIS.

Ранее аналогичные ограничения ввела Финляндия, где 27–29 ноября пройдет первый этап Кубка мира в Руке. При этом сообщалось, что новые правила могут не распространяться на российских лыжников, которые уже участвовали в предсезонных сборах и соревнованиях в финском Муонио в начале ноября. Сообщалось, что в Финляндии выступят Коростелев, Непряева и Терентьева.