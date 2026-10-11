ЦСКА после победы в 10-м туре РПЛ возглавил таблицу чемпионата

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА дома крупно обыграл столичную "Родину" счётом 3:0 в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой открыл счет на 24-й минуте. Его одноклубник Иван Обляков удвоил преимуществона 35-й минуте.

Он же забил третий гол армейцев на 80-й минуте.

Таким образом после 10 матчей ЦСКА набирает 22 очка и выходит на первое место в турнирной таблице. На одно очко меньше у "Зенита" и "Краснодара".

"Родина" заработала пять очков и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре ЦСКА сыграет с московским "Динамо". Следующим соперником "Родины" будет "Оренбург".