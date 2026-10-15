Чемпион мира Ривалдо заявил, что Акинфеев заслужил "Золотой мяч"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бывший бразильский футболист, чемпион мира Ривалдо назвал российского вратаря Игоря Акинфеева в числе тех, кто в свое время мог считаться лучшим игроком мира.

"В любом случае мы должны уважать тот выбор, который был сделан голосованием. Хави, Иньеста, Тотти, Батистута, например, тоже заслужили. Акинфеев, к слову, тоже может быть в этом списке", - приводит слова Ривалдо "Спорт-Экспресс"

"Это люди, которые могли бы получить "Золотой мяч". Но в целом выбор лучшего — очень тяжелый. И у атакующих футболистов изначально больше шансов. Мне посчастливилось получить эту награду", - отметил Ривалдо.

"Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту мира по итогам года. Рекордсменом является аргентинский нападающий Лионель Месси, он – восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

Ривалдо признавался лучшим футболистом мира в 1999 году, в 2002 году в составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира.

Единственным вратарем-обладателем "Золотого мяча" становился советский голкипер Лев Яшин (1963).

Что касается Акинфеева, он - шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА.