Российский пловец Пригода выиграл этап Кубка мира

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский пловец Кирилл Пригода завоевал золото на этапе Кубка мира на короткой воде в Астане.

Он стал обладателем награды высшего достоинства, выиграв финальный заплыв на 50 м.

Также серебряными призерами стали Егор Корнев (100 м вольным стилем), Арина Суркова (50 баттерфляем), Евгения Чикунова (100 м брассом), Мария Осетрова (50 на спине), Павел Самусенко (100 м на спине). Бронзовым призером стала Дарья Клепикова (50 м баттерфляем).