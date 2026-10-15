"Лада" впервые в истории победила СКА в КХЛ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Тольяттинская "Лада" со счетом 1:0 победила петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 22-й минуте гол забил Николай Макаров.

Для "Лады" это первая победа над СКА в истории выступлений в КХЛ.

Кроме того, тольяттинская команда прервала десятиматчевую серию поражений в этом сезоне. Сейчас она занимает предпоследнее, десятое место в Восточной конференции: 8 очков. СКА – на восьмой строчке, 17 очков.