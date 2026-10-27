Боец Слипенко назвал настоящей классикой победный бой Яна с Двалишвили в UFC

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU -Россиянин Петр Ян заслужил победу над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Такое мнение высказал экс-чемпион лиги ACA Виталий Слипенко.

"Отличный бой, который по праву получил приз лучшему бою вечера. Стало волнительно за Петра после первых двух раундов, но видимо это было частью его плана. Петр включился ударами по корпусу, сбил темп Мерабу и Двалишвили просто устал. Начиная с третьего отрезка боя Петр уже разбирал Мераба", - сказал Слипенко "Интерфаксу".

"Важнейшая победа в этой трилогии. Все вопросы сняты, а поединок станет настоящей классикой. Наверное, это станет одним из величайших противостояний в легчайшем весе, да и вообще в UFC", - отметил Слипенко.

Турнир прошел 24 октября в Абу-Даби. По итогам пяти раундов победу присудили Яну единогласным решением судей. Ян защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.