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В Москве пройдет первый в истории чемпионат России по биатлону среди любителей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В 2027 году в Москве пройдет первый чемпионат России по любительскому биатлону. В рамках под эгидой юбилейного 10-го сезона Кубка Pioner cup сильнейшие любители страны смогут официально завоевать звание чемпиона России по биатлону.

Как сообщили организаторы соревнования, чемпионат пройдет в два этапа. Первый из них состоится 16-17 января в московском БЛК "Лужники". В этот день состоятся спринтерская гонка, эстафета, детская лыжная гонка и Снайперский чемпионат. На следующий - программу продолжит масс‑старт и раунд Снайперского чемпионата.

Второй этап чемпионата пройдет 27-28 февраля в БЛК "Марьино". Сначала состоятся индивидуальная гонка, эстафета и Снайперский чемпионат, а во второй день этапа зрителей порадуют сингл‑микст, детская гонка и заключительный раунд стрелковых состязаний.

Соревнования открыты для спортсменов с разным уровнем подготовки.

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