Cборная России уступила Мексике в плей-офф юношеского ЧМ и фестиваля ФИФА

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской сборной России (возраст игроков – до 15 лет) со счетом 2:3 уступили Мексике в 1/16 финала чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

В составе отечественной команды голы забили Арсен Бестаев и Матвей Родионов. Россияне уступали с разницей в два гола, смогли отыграться, но позволили сопернику провести победный гол.

Турнирный путь для российской команды, между тем, продолжается: она поведет борьбу за места с 17-е по 32-е.

В турнире принимают участие 189 сборных. Юношеская сборная вышла в плей-офф с первого места в своей группе. Она выступает под государственной символикой РФ.