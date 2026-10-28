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Путин поздравил россиянку Касабиеву с триумфом на ЧМ по борьбе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил россиянку Алину Касабиеву с золотом на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

"Уважаемая Алина Романовна! Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Выдержка, твердый характер, настрой на победный результат помогли Вам превзойти сильных и опытных соперниц, вписать яркую страницу в летопись отечественного спорта высших достижений", - говорится в обращении Путина.

Касабиева выиграла на ЧМ соревнования по спортивной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Владимир Путин Алина Касабиева
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