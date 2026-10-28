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Юношеская сборная России обыграла Южную Корею на ЧМ и фестивале ФИФА

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 15 лет) со счетом 4:1 одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:1 в матче нижней сетки плей-офф на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане.

В составе российской команды голы забили Анатолий Цимин, Матвей Родионов, Егор Люсин и Матвей Абдулхаликов (28).

Ранее в 1/16 финала россияне уступили сборной Мексики со счетом 2:3, но согласно регламенту турнира, проигравшие команды не выбывают из соревнований, а продолжают борьбу в соответствующих сетках плей-офф за места с 17-го по 32-е.

Следующий матч подопечные Дениса Первушина проведут 29 октября против сборной Камеруна. Начало встречи запланировано на 10:30 мск.

футбол
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