"Спартак" обыграл "Рубин" и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 1:0 одержал победу над казанским "Рубином" матче пятого тура пути РПЛ Кубка России по футболу.

Игра прошла в Москве.

Автор гола: Игорь Дмитриев (7-я минута).

Ранее в группе А "Оренбург" со счетом 2:1 победил "Родину".

"Спартак" (13 очков) и "Оренбург" (10) гарантировали себе место в плей-офф Пути РПЛ. Третье место в группе занимает "Рубин" (4), четвертое – "Родина" (3).

"Спартак" - действующий обладатель Кубка России.