Команда России разгромила Камерун на юношеском ЧМ и фестивале ФИФА

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков 2011 года рождения, со счетом 9:2 победила команду Камеруна на чемпионате мира и фестивале ФИФА среди футболистов до 15 лет.

Турнир проходит в Азербайджане.

Матч состоялся в рамках нижней сетки плей-офф.

Россияне заняли первое место в своей группе, а в матче первой стадии плей-офф уступили Мексике. Подопечные Дениса Первушина продолжили турнирный путь в борьбе за 17-32-е места, где победили Южную Корею, а сейчас – Камерун.

Чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15 – новый турнир в календаре организации. Он проходит в два этапа.

На первом этапе 189 сборных были распределены по 32 группам. В 29 из них сыграли по шесть команд, ещё в трёх – по пять. По итогам группового этапа сборные были распределены по шести уровням – A, B, C, D, E и F. Победители групп продолжают борьбу на уровне A (среди них – Россия). Команды, занявшие вторые места, – на уровне B и так далее.

Матчи турнира проходят в формате 8×8 и состоят из двух таймов по 20 минут.

Сборная России выступает под государственной символикой РФ.