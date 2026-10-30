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Андрей Тихонов вновь возглавил "Енисей"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Андрей Тихонов вернулся на пост главного тренера "Енисея", сообщает пресс-служба красноярского футбольного клуба.

Условия контракта не указывается.

56-летний Тихонов возглавил "Енисей" в третий раз. Под его руководством в сезоне 2016/17 команда стала бронзовым призером Первой лиги.

Также он работал главным тренером самарских "Крыльев Советов" и казахстанской "Астаны", входил в тренерский штаб московского "Спартака" и "Краснодара".

Основную часть игровой карьеры Тихонов провел в "Спартаке", в котором стал восьмикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России.

В турнирной таблице Первой лиги "Енисей" сейчас занимает сейчас 13-е место. Предыдущим главным тренером был проработавший две недели Александр Тарханов.

футбол Андрей Тихонов
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