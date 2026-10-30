Роман Ротенберг назвал решение CAS победой всего мирового хоккея

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высоко оценил значимость решения CAS обязать ИИХФ допустить отечественные сборные к международным соревнованиям.

"Мы всегда говорили, что наши сборные должны играть на международной арене, а сильнейшие должны встречаться с сильнейшими. От этого выигрывает весь мировой хоккей", - написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что задача российского хоккея – готовность к возвращению в любой момент.

"Россия — великая хоккейная держава, и международный хоккей без нашей сборной не может быть полноценным", - отметил Ротенберг.

В пятницу министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев объявил, что CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России к международным стартам.