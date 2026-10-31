Канада намерена сохранить ограничения россиянам на участие в турнирах на ее территории

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Канада планирует сохранить ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, которые проводятся на территории страны и финансируются из государственного бюджета.

Об этом заявил государственный секретарь Канады по вопросам спорта Адам ван Куверден. Он отметил, что Россия при нынешней ситуации не должна быть представлена в международных стартах.

"Мы сохраним ограничения на допуск российских спортсменов к любым мероприятиям, которые проходят на канадской территории или финансируются правительством Канады", — заявил ван Куверден, слова которого приводит Sportsnet.

Накануне сообщалось, что Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России к соревнованиям под ее эгидой. Ближайшим хоккейным турниром станет стартующий в конце декабря в Канаде молодежный чемпионат мира.