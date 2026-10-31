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Канада намерена сохранить ограничения россиянам на участие в турнирах на ее территории

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Канада планирует сохранить ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, которые проводятся на территории страны и финансируются из государственного бюджета.

СпортCAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные РоссииCAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные РоссииЧитать подробнее

Об этом заявил государственный секретарь Канады по вопросам спорта Адам ван Куверден. Он отметил, что Россия при нынешней ситуации не должна быть представлена в международных стартах.

"Мы сохраним ограничения на допуск российских спортсменов к любым мероприятиям, которые проходят на канадской территории или финансируются правительством Канады", — заявил ван Куверден, слова которого приводит Sportsnet.

Накануне сообщалось, что Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России к соревнованиям под ее эгидой. Ближайшим хоккейным турниром станет стартующий в конце декабря в Канаде молодежный чемпионат мира.

Канада хоккей
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