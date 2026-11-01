Альварес вернул титул чемпиона мира WBC, россиянин Зонь уступил в бою за пояс WBA

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес победил француза Кристиана М'Билли в поединке в Саудовской Аравии.

По итогам 12 раундов победу Альваресу присудили единогласным решением судей.

В результате мексиканец завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе.

Для 36-летнего Альвареса эта победа стала 64-й в профессиональной карьере (39 нокаутом) при трех поражениях и двух ничьих.

В со-главном поединке боксерского вечера россиянин Никита Зонь потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив единогласным решением судей мексиканцу Хайме Мунгии. Таким образом, Мунгия защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.

На счету Зоня теперь 12 побед и одно поражение.