Поиск

Альварес вернул титул чемпиона мира WBC, россиянин Зонь уступил в бою за пояс WBA

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес победил француза Кристиана М'Билли в поединке в Саудовской Аравии.

По итогам 12 раундов победу Альваресу присудили единогласным решением судей.

В результате мексиканец завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором среднем весе.

Для 36-летнего Альвареса эта победа стала 64-й в профессиональной карьере (39 нокаутом) при трех поражениях и двух ничьих.

В со-главном поединке боксерского вечера россиянин Никита Зонь потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив единогласным решением судей мексиканцу Хайме Мунгии. Таким образом, Мунгия защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.

На счету Зоня теперь 12 побед и одно поражение.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Токио

"Краснодар" уступил "Родине" и продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей

"Краснодар" уступил "Родине" и продлил серию без побед в РПЛ до семи матчей

"Динамо" победило "Ахмат" и стало лидером РПЛ

"Динамо" победило "Ахмат" и стало лидером РПЛ

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Вене

CAS вернул российский хоккей, в Европе забили тревогу

CAS вернул российский хоккей, в Европе забили тревогу

Хозяева ЧМ-2027 по хоккею выступили против допуска россиян

ИИХФ в срочном порядке оценит решение CAS по российскому хоккею

CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России

CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России

Ралли-рейд "Дакар" в 2027 году пройдет в Португалии и Марокко

Ралли-рейд "Дакар" в 2027 году пройдет в Португалии и Марокко

Роналду оформил хет-трик в Саудовской Аравии и довел до 985 число голов в карьере