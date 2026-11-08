ФИАС стала членом Ассоциации паралимпийских спортивных организаций

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация самбо (ФИАС) получила признание Ассоциации паралимпийских спортивных организаций (APSO), сообщает пресс-служба ФИАС.

"Мы благодарим APSO за признание. Наша приоритетная задача – дать большему числу слепых и слабовидящих спортсменов возможность заниматься самбо и выступать на международной арене. Работа с APSO и её организациями-членами поможет нам поддерживать национальные федерации в развитии самбо для слепых в их странах", – сказал президент ФИАС Василий Шестаков.

APSO объединяет международные федерации и спортивные организации, которые руководят видами спорта из программы Паралимпийских игр или признанными Международным паралимпийским комитетом (МПК). Ассоциация представляет их общие интересы и даёт им площадку для обмена опытом.

"Мы рады приветствовать ФИАС в сообществе APSO и ценим её стремление к сотрудничеству и обмену знаниями. Объединяя международные федерации и поддерживая их усилия по развитию инклюзивного спорта, мы помогаем расширять возможности спортсменов для тренировок и участия в соревнованиях", – заявила президент APSO доктор Дебра Александер.

В 2025 году Международный паралимпийский комитет присвоил ФИАС статус признанной международной федерации, отметив её работу по развитию самбо для слепых.

Отмечается, что сотрудничество с APSO даст федерации дополнительные возможности для обмена опытом в вопросах классификации спортсменов, обучения тренеров и официальных лиц, а также организации международных соревнований.