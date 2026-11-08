Поиск

"Спартак" в меньшинстве обыграл "Акрон" и поднялся на третье место в РПЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили тольяттинский "Акрон2 14-м туре чемпионата России.

Игра прошла в Москве.

"Спартак" вышел вперед на 42-й минуте благодаря автоголу футболиста "Акротна" Слободана Тедича.

На 58-й минуте гости отыгрались: счет сравнял Стефан Лончар.

На 65-й минуте Данил Пруцев забил победный для "Спартака" гол.

Московская команда доигрывала матч в меньшинстве: на 82-й минуте красную карточку получил вратарь Александр Максименко.

Победа вывела "Спартак" на третье место в турнирной таблице, в его активе 29 очков. Выше "Спартака" располагаются московское "Динамо" (31) и имеющий игру в запасе петербургский "Зенит" (30).

"Акрон" - на 14-м месте, 12 очков.

В 15-м туре "Спартак" в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", встреча пройдет 22 ноября. "Акрон" днем ранее встретится дома с воронежским "Факелом".

футбол Спартак РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

Глава UFC отказался от поста пресс-секретаря Белого дома

"Краснодар" обыграл ЦСКА и прервал серию без побед в РПЛ

Белоруссия готова оспорить в CAS решение ИИХФ не допускать ее сборные к ЧМ-2027

Фигуристы Мишина и Галлямов первыми из россиян после допуска выиграли этап Гран-при ISU

Международная федерация хоккея отказала сборным Белоруссии в участии в ЧМ-2027

Международная федерация хоккея отказала сборным Белоруссии в участии в ЧМ-2027

Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при ISU в Китае

Гретцки поддержал позицию Канады по недопуску россиян

"Локомотив" отправил в отставку главного тренера Галактионова

"Локомотив" отправил в отставку главного тренера Галактионова

"Локомотив" проиграл "Рубину" и опустился на 15-е место в РПЛ