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Сборная России выиграла медальный зачет ЧМ по самбо

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по самбо заняла первое место в общекомандном медальном зачете чемпионата мира по самбо 2026 года в Ташкене.

В активе национальной команды 25 наград: 18 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Второе место в итоговом зачете заняла сборная Грузии (5, 2, 4), третье — команда Узбекистана (2, 5, 9).

Медали разыгрывались в спортивном и боевом самбо, а также среди незрячих и слабовидящих.

Чемпионат прошел в юбилейный 50-й раз.

Российские самбисты выступали на турнире с государственной символикой РФ. Чемпионат мира проходил с 6 по 8 ноября.

самбо
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