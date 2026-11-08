Боксер Туков призвал Силягина не спешить с титульными боями после травмы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA Gold в среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков высказал о поединке Павла Силягина с иранцем Мехраби Сайджадом, который состоится 12 ноября в Краснодаре.

Для 33-летнего бронзового призера чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Силягина этот поединок станет первым после боя за пояс IBF с кубинцем Ослейсом Иглесиасом в апреле текущего года. Тогда россиянин уступил из за перелома скуловой кости, полученной уже в первом раунде.

"Соперник Павла Силигяна по бою 12 ноября – крепкий середняк. То, что и нужно для возвращения после перерыва. Убрать ржавчину, так сказать. Сейчас я бы на месте Павла не спешил. После Мехраби провел бы еще один такой же бой, и тогда уже можно возвращаться в гонку за титулом. Павел ментально крепкий парень, я знаю его таким. Так что он и дальше будет голодным, покажет яркий бокс и красиво вернется!" - сказал Туков "Интерфаксу".

Сам Туков 12 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions в андеркарде боя Бивол-Смит проведет бой за звание обязательного претендента по версии WBA в среднем весе с аргентинцем Лукасом Бастидой.