Член совета ИИХФ выразил надежду на добровольный отказ России от участия в ЧМ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Глава Федерации хоккея Швеции, член совета ИИХФ Андерс Ларрсон выразил надежду на то, что сборные России сами решили не участвовать в международных соревнованиях.

"Конечно, было бы желательно, чтобы они не появились (на турнирах)", - приводит слова Ларссона Ilkalehti.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал ИИХФ допустить российские сборные к чемпионатам мира 2027 года и другим международным турнирам, начиная с чемпионата мира среди юниоров. Однако несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил , что России не разрешат участвовать в чемпионате мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Канаде в следующем месяце. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров 2027 года пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.