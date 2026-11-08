В Кремле заявили, что нужно терпеливо продолжать работу в ситуации с участием хоккеистов РФ в ЧМ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с бойкотом после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к чемпионату мира по хоккею в 2027 году.

"Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая. И об этом говорит сама Международная федерация. Пока никто не знает, что делать, но очевидно, что надо терпеливо продолжать работать", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Чемпионат мира по хоккею планируется провести в ФРГ с 13 по 20 мая 2027 года.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские сборные к чемпионатам мира 2027 года и другим международным турнирам, начиная с чемпионата мира среди юниоров. Однако несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что России не разрешат участвовать в чемпионате мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Канаде в следующем месяце. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров 2027 года пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.