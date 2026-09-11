World Aquatics обязала страны гарантировать визы российским спортсменам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация водных видов (World Aquatics) спорта обязала страны, принимающие соревнования под ее эгидой, обеспечить въезд для участников из России и Белоруссии.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин на юбилейной конференции "Экспо Баскет".

"Мы добились от World Aquatics решения на президиуме о том, что страны, которые берут на себя проведение больших международных стартов, должны обязательно подписать согласие, что правительство стран не будет мешать русским и белорусским спортсменам получать визы, что не будет абсолютно никакого давления", - приводятся слова Габдуллина в телеграм-канале "Росконгресс. Спорт".

"В противном случае World Aquatics забирает право проведения чемпионатов и первенств, кубков, и передает другим странам, где к нам лояльное отношение", - подчеркнул Габдуллин.

В апреле этого года World Aquatics полностью восстановила в правах спортсменов из России и Белоруссии. Теперь они могут выступать в соревнованиях под государственной символикой своих стран.

Российские и белорусские пловцы были отстранены от международных стартов в 2022 году, позже их допустили в качестве нейтральных атлетов.