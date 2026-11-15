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Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA и сыграет с Андреевой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) и вышла в финал соревнований.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Свитолиной. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.

В мировом рейтинге украинка занимает шестое место, Носкова – восьмое.

В финальном матче, который состоится 15 ноября, Свитолина сыграет с третьей ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. На групповом этапе текущего турнира Андреева уже обыгрывала Свитолину со счетом 6:4, 6:0.

Турнир проходит в Индиан-Уэллсе.

теннис Элина Свитолина Мирра Андреева
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