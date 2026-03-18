Поиск

Сборную Сенегала лишили победы в финале Кубка Африки из-за поведения игроков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Апелляционный совет Конфедерации африканского футбола (CAF) присудил техническое поражение сборной Сенегала в финальном матче Кубка африканских наций против Марокко. Об этом говорится в заявлении CAF.

В свою очередь, победителем турнира объявлена сборная Марокко.

"Апелляция, поданная Королевской марокканской футбольной федерацией, признана приемлемой и удовлетворена. Поведение сборной Сенегала подпадает под действие статей 82 и 84 регламента Кубка Африки", — говорится в заявлении пресс-службы КАФ.

В финале турнира 18 января Сенегал обыграл Марокко со счетом 1:0.

Основное время завершилось со счетом 0:0. При этом в компенсированное ко второму тайму время матча марокканцы получили право на пенальти. Команда Сенегала в знак протеста покинула поле, но все же потом вернулась.

Футболист сборной Марокко Бриам Диас исполнял пенальти уже на 24-й минуте добавленного времени. Он решил пробить "паненкой", но вратаря сборной Сенегала Эдуара Менди переиграть не смог.

В начале дополнительного времени, на 94-й минуте Сенегал повел в счете: автор гола – Пап Гейе. Счет 1:0 сохранился до конца дополнительного времени.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

