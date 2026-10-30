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Гол и пас Батракова помогли "Галатасараю" выиграть матч чемпионата Турции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Галатасарай" со счетом 4:0 одержал победу над "Коньяспором" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Турции по футболу.

Один из голов (49-я минута) забил полузащитник сборной России Алексей Батраков.

Экс-футболист "Локомотива" вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Забитый мяч стал для него первым в текущем розыгрыше чемпионата Турции и третьим в 11 матчах за стамбульский клуб во всех турнирах.

футбол Локомотив Галатасарай Алексей Батраков
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