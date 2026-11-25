Женская сборная России по гандболу выиграла в первом за пять лет официальном матче

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Гандболистки сборной России со счетом 41:16 победили национальную команду Бельгии в стартовом матче Кубка наций.

Турнир проходит в Болгарии.

Матч стал первым официальным для женской сборной России за пять лет.

27 ноября россиянки сыграют со сборной Косово.



В июле этого года сообщалось, что Международная федерация гандбола сняла ограничения на участие российских спортсменов, команд, официальных лиц в международных соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой.