НБА собирает инвесторов для инфраструктурного проекта в Европе на 10 млрд евро

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) готовит проект по строительству и реконструкции баскетбольных арен и прилегающей спортивно-развлекательной инфраструктуры в Европе на сумму не менее 10 млрд евро, говорится в ее пресс-релизе.

Для поддержки проекта лига собирает ведущие мировые компании с обширной инвестиционной экспертизой в отношении Европы и инфраструктуры, включая Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (входит в KKR), Blackstone, HPS Investment Partners (входит в BlackRock), JPMorgan Chase & Co., Sixth Street и Stonepeak.

Инициатива направлена на поддержку запуска новой профессиональной баскетбольной экосистемы в Европе в 2027 году, которую НБА и Международная федерация баскетбола (ФИБА) рассчитывают сформировать за счет предоставления клубам и собственникам доступа к капиталу и экспертизе для строительства современных арен.

"Мы сами наблюдали, как современные арены и сопутствующая инфраструктура вокруг них могут преобразить баскетбольные клубы и прилегающие территории, - заявил комиссар НБА Адам Сильвер. - Готовясь запустить новую лигу в Европе вместе с ФИБА, мы видим серьезную возможность помочь клубам в строительстве объектов, которые одновременно будут продолжением уникальных традиций европейского баскетбола, поднимут на новый уровень впечатления болельщиков и станут местом проведения еще многих мероприятий".

По оценкам Sports Consultancy, вклад новой лиги в европейский ВВП в виде валовой добавленной стоимости может превысить 24 млрд евро за первые десять лет работы.

В Европе уже существует престижная баскетбольная Евролига. В октябре ее участники отказались от объединения с европейским проектом НБА.