Футболисты "Спартака" сыграют на юношеском турнире в Чили

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Юношеская команда "Спартака" (игроки до 17 лет) получила приглашение на участие в международном турнире Copa UC 2026, который пройдет в Чили. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Соревнования пройдут в Сантьяго с 9 по 13 декабря.

В соревновании примут участие восемь команд, составленных из игроков 2009 и 2010 годов рождения. Помимо "Спартака" это сборные Аргентины, Перу, Уругвая и Японии, а также клубы "Расинг Авельянеда" (Аргентина), "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) и "Универсидад Католика" (Чили).

"Подобный опыт важен для нашего клуба с точки зрения международного развития. ФК "Спартак-Москва" благодарит организаторов за приглашение и желает юным спартаковцам успешно проявить себя на таком серьезном уровне!" - говорится в заявлении.

Участники сыграют в двух группах по четыре команды, затем состоятся плей-офф за 1–4-е и 5–8-е места.